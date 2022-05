Direct commenté - Giro 2022 : le départ de la première étape est donné, deux Italiens en échappée

Le premier maillot rose semble promis à un puncheur, la première étape Budapest-Visegrad se terminant par une ascension de 5,6 km avec des pointes à 8%. De quoi aiguiser l'appétit de Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), déjà maillot jaune sur le Tour de France l'an passé.

A noter que les trois premières étapes se disputeront en Hongrie : la 1ère étape vendredi entre Budapest et Visegrad (195 kilomètres), la 2ème étape samedi entre Budapest et Budapest (un contre-la-montre individuel de 9,2 kilomètres) et la 3ème étape dimanche entre Kaposvar et Balatonfüred (201 kilomètres).

