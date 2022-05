Direct commenté - Giro 2022 : la 20e étape, l'étape-reine avant l'ultime journée

Ce vendredi, c'est Koen Bouwman qui a brillé sur les routes du Giro en remportant la 19e étape devant Mauro Schmid et Alessandro Tonelli.

Au classement général les positions n'ont pas bougé puisque l'Équatorien Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers), qui a pris la 8e place a gardé le maillot rose de leader pour la 5e journée. L'Australien Jai Hindley (BORA-hansgrohe) 9e vendredi, reste deuxième, toujours à 3 secondes. L'Espagnol Mikel Landa, 10e, occupe le 3e rang. Un trio qui ne change pas.

Samedi, la course s'étendra sur 168 kilomètres entre Belluno et Marmolada. Une étape-reine qui emmènera les coureurs sur des sommets mythiques du Giro pour clôturer les étapes montagneuses de ce tour d'Italie. Non sans difficultés car ce sont trois cols dignes de ce nom qui attendent le peloton.