Un supersonique Dainese s'adjuge la 11e étape du Giro au sprint, De Bondt repris à 1km de l'arrivée

Alberto Dainese s'est adjugé la 11e étape du Giro entre ce mercredi entre Santarcangelo di Romagna et Reggio Emilia. L'Italien, novice sur le Giro, s'est montré le plus véloce pour devancer tous les autres sprinteurs et s'adjuger cet 11e opus promis aux hommes rapides puisque composé de 203 kilomètres rigoureusement plats. Trop loin en début de sprint, il est revenu du diable vauvert pour coiffer tous ses adversaires sur la ligne. C'est sa 3e victoire professionnelle à 24 ans. Vainqueur à Reggio Emilia en 2017, Fernando Gaviria échoue à la 2e place, devant Simone Consonni. Arnaud Démare prend la 4e place.

Avant cela, Dries De Bondt avait, pendant très longtemps, animé la course. Parti seul à 58km de l'arrivée, le Belge a opposé une superbe résistance au peloton, avalant les bornes sans se faire rattraper. Héroïque pour tenter de contrer tous les sprinteurs lancés à balle derrière lui, il a longtemps tenu bon, son avance oscillant autour des 20 secondes, avant d'être finalement englouti par le peloton à...1,3 km de l'arrivée.

Au général, pas de changement à signaler en tête puisque Juan Pedro Lopez garde son maillot rose de leader. Petite modification derrière lui, Richard Carapaz profitant de trois précieuses secondes glanées lors du sprint intermédiaire pour déloger Romain Bardet de la 2e place.