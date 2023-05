Direct commenté - Giro, 19e étape : Verona et Gee s'isolent en tête (direct audio 16h30)

Après une arrivée au sommet la veille, les coureurs ont rendez-vous avec la dernière étape en ligne capable de créer des écarts sur ce Giro 2023. Et le menu s’annonce gargantuesque. Cinq cols, dont trois à plus de 2000 mètres d’altitude, un raidillon final de trois kilomètres à près de 13% de moyenne. Nul doute, les organismes, déjà bien fatigués par les trois semaines de course, devraient être une nouvelle fois bien sollicités.

Les favoris trouveront normalement un terrain de jeu pour résorber ou creuser les écarts. Gare néanmoins à ne pas jeter ses dernières forces dans la bataille avant un chrono qui s’annonce au moins aussi décisif le lendemain.