Direct commenté France – Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde de Rugby : 22-13

Seize ans après la Coupe du monde 2007, la France est à nouveau pays hôte de l’échéance mondiale du rugby. Outre-Quiévrain la pression monte et les attentes sont grandes autour d’une équipe qui connaît un véritable renouveau depuis quelques années. Pointés du doigt comme principaux outsiders de la Nouvelle-Zélande, les coéquipiers d’Antoine Dupont passeront très rapidement au grand révélateur. En effet, versés dans le même groupe que les All Blacks, les locaux ouvriront le tournoi avec une affiche que plus d’un suiveur espère sans doute revoir en finale.

Répartie dans neuf lieux en France, la Coupe du monde se terminera le 28 octobre au Stade de France.