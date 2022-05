Direct commenté, FC Bruges - Anderlecht : 1-0, coup d'envoi de la seconde période

Du côté d’Anderlecht, ce match clôture une saison en demi-teinte. Battu en finale de la Coupe de Belgique par La Gantoise, l’objectif était d’opérer une folle remontée dans ces Europe Playoffs. Après avoir battu deux fois l’Antwerp, les deux défaites face aux voisins de Saint-Gilles ont finalement brisé tout espoir. La 3e place est acquise ainsi qu’un ticket pour le troisième tour de qualification pour la Conférence League. Le point positif de cette saison reste le retour d’un sentiment de fierté parmi les supporters. Le jeu proposé par Vincent Kompany satisfait les fans mauves et les résultats sont positifs dans l’ensemble. Attention à l’éventuelle tâche au dernier match ce dimanche.

Au match aller, les deux équipes avaient partagé (0-0) dans un match plaisant. Une rencontre qui a notamment pu mettre sur le devant de la scène les jeunes Kristian Arnstad et Francis Amuzu. Les deux ailiers ont amené de la créativité et un vent de fraîcheur dans le jeu proposé. Depuis ce match, tous deux n’ont plus quitté le onze de base, laissant Refaelov et Verschaeren sur le banc.

À côté d’une éventuelle polémique sur la haie d’honneur précédant le coup d’envoi, ce match pour du beurre pourrait rapidement tourner à un véritable choc de football.