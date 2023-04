Direct commenté et vidéo - Liège-Bastogne-Liège : Pogacar chute et abandonne, 11 hommes en tête

Leurs duels sont tellement rares qu’ils éclipsent souvent la concurrence le temps d’une course. Remco Evenepoel et Tadej Pogacar se croiseront pour la première fois cette saison à l’occasion de la Doyenne. Le Slovène pourrait bien y conclure un printemps pour le moins concluant tandis que le Belge tentera de reconduire son titre dans la Cité Ardente. Reste maintenant à voir si les deux rivaux ne seront pas surpris par un outsider le long des 260 kilomètres de parcours.

Et la liste des prétendants est grande. Du revanchard Pidcock à Vlasov en passant par l’ultra-régulier Woods (six fois dans les dix premiers sur les six dernières éditions), tous auront leur mot à dire. Restera à accrocher ou anticiper les offensives des deux favoris. Et, adeptes des courses qui se décantent tôt, Evenepoel et Pogacar pourraient bien se dresser sur les pédales avant l’ultime ascension du jour, la Roche-aux-faucons.

La course sera à suivre en direct commenté dès 10h30 et en direct vidéo à partir de 13h30.