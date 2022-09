Le Standard peut-il réaliser la passe de deux ? Sauvés in extremis par leur homme providentiel, Selim Amallah, à Courtrai, les Rouches ont légèrement repris du poil de la bête, grappillé trois points précieux et ainsi acté une légère remontée au classement. Désormais 11e, les Liégeois espèrent pouvoir enchaîner une 2e victoire consécutive qui ferait évidemment beaucoup de bien au moral.

Pour cela, il va falloir venir à bout d'une équipe d'Ostende, également revancharde, qui alterne le bon et le beaucoup moins bon depuis l'entame de saison. Parfaitement sortis des stands, les Côtiers avaient d'emblée laissé une bonne impression avant de s'écrouler dans la foulée et de concéder trois défaites consécutives. La dernière, sur la pelouse de Louvain le weekend dernier, a fait mal au moral et propulsé les hommes d'Yves Vanderhaeghe dans la 2e partie du tableau (13e).

Malheur au perdant de cette confrontation entre deux équipes un peu trop erratiques et instables depuis le début de saison. Qui raflera les trois points ? La réponse en direct audio ici et en direct commenté ci-dessous.