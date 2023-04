Direct commenté et audio : OH Louvain – Standard : Melegoni et Canak titulaires (0-0)

D’ores et déjà qualifié pour les Europe play-offs, le Standard de Liège peut encore espérer accrocher la dernière place qualificative pour les Champions play-offs. Pour y parvenir, les gars de Ronny Deila n’ont d’autre choix que de l’emporter en terres louvanistes.

Sur papier, les Liégeois seront favoris logiques de cette rencontre qui les oppose au onzième du classement. Forts de leur récent succès dans le derby wallon notamment, Bodart et consorts n’ont plus perdu depuis le 12 mars. Gare quand même à un adversaire qui conserve un maigre espoir de participation aux Europe play-offs. D’autant plus que l’OHL ne réussit pas spécialement aux Standardmen. Depuis 2018, les joueurs de la Cité Ardente n’ont plus gagné contre les Louvanistes.

En cas de victoire, les Liégeois devront espérer que ni Gand ni Bruges ne l’emportent, respectivement face à Ostende et Eupen. Ce match sera à suivre en direct commenté et audio dès 18h30.