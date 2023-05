Giro 2023 : Healy s’impose après un numéro en solitaire de 50km, Roglic reprend une quinzaine de secondes à Evenepoel

Ben Healy avait impressionné sur les classiques flandriennes et a réalisé une nouvelle chevauchée spectaculaire de plus de 50km en solitaire pour s’imposer sur la 8e étape. L’Irlandais a devancé ses compagnons d’échappée de plus de deux minutes. Mais l’enseignement du jour, c’est l’accélération de Roglic qui a récupéré une quinzaine de secondes à Evenepoel.

Après le statut quo de la veille, les cadors du général ont un terrain de jeu un peu différent pour tenter de lancer les premières hostilités.

Et la bagarre fait rage pour prendre l’échappée. Un groupe d’une trentaine avec Evenepoel, Almeida et Leknessund prend un peu d’avance sur un peloton avec Roglic, piégé mais les choses rentrent rapidement dans l'ordre.

Cinq hommes prennent les devants et sont ensuite rejoints par un deuxième groupe et quelques coureurs qui rentrent au compte-goutte pour former un groupe de 13 qui collabore bien et voit l'écart se stabiliser autour des 5 minutes.

Dans la première ascension d’I Cappuccini, Healy place une grosse accélération et tente un gros numéro en partant en solitaire à 50km de l’arrivée. Derrière, un groupe de 5 se forme en poursuite. Dans le peloton, les INEOS mettent un gros tempo mais ne placent pas d’attaque.

L’écart en faveur d’Healy monte à près de deux minutes après le passage du Monte delle Cesane et l’Irlandais ne faiblit pas. Il compte toujours deux minutes au moment de se lancer dans la deuxième ascension d’I Cappuccini dont le sommet se trouve à 6km de l’arrivée.

Zana accélère dans la dernière bosse et Gee suit à quelques dizaines de mètres mais les deux hommes sont bien loin d’Healy qui file vers la victoire. L’équipe Bora-Hansgrohe met un gros tempo dans I Cappuccini et Kamna accélère avant que Roglic ne prenne le relais et fasse une très grosse montée. Geoghegan Hart et Thomas recollent sur le Slovène en déposant Evenepoel qui coince.

Ben Healy s’impose en solitaire après un phénoménal numéro de 50km en solitaire. Dans un sprint à trois, Gee prend la deuxième place devant Zana, Barguil termine quatrième. Roglic continue, lui, à faire le forcing avec Geoghegan Hart et Thomas dans sa roue.

Le trio arrive à plus de 4 minutes 30 du vainqueur mais reprend une quinzaine de secondes à un Evenepoel qui a montré ses premiers signes de faiblesse.