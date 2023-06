Direct commenté et audio : Genk - Antwerp, les Limbourgeois ouvrent la marque et sont virtuellement champions ! (1-0)

Accroché par une Union jusqu'au boutiste le weekend dernier (1-1), l'Antwerp n'a pas profité de la première balle de titre qui s'offrait à lui. En cas de victoire face aux Saint-Gillois, le Great Old aurait en effet pu fêter son titre de champion à domicile face à ses supporters. Il n'en sera donc rien.

Mais les Anversois sont-ils abattus pour autant ? Loin de là, puisqu'ils ont toujours leur sort entre les mains avant cette ultime journée de Pro League. Ce dimanche, il leur "suffira" de battre Genk pour entériner leur 5e titre de champions de Belgique, le premier depuis... 1957.

La mission est donc on ne peut plus claire pour les hommes de Mark Van Bommel qui sont toujours en pole position pour rafler un doublé coupe-championnat. Mais attention à leur adversaire du jour, Genk, qui n'a toujours pas dit son dernier mot.

Alors qu'on annonçait ces Limbourgeois sur la pente descendante, ils ont profité de leur victoire face à Bruges (en parallèle du partage entre l'Antwerp et l'Union) pour revenir à un petit point de la tête de course. En cas de victoire face à l'Antwerp (et d'une défaite de l'Union contre Bruges), Genk pourrait donc encore rêver d'un titre qui paraissait hors de portée il y a... une semaine.

Dans tous les cas, malheur au battu. Quel qu'il soit...

Début de la rencontre à 18h30 en direct commenté ci-dessous et en direct audio ici.