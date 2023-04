Direct commenté et Audio - FC Bruges-Seraing : 0-0, les Sérésiens font de la résistance

Le FC Bruges reçoit Seraing dans le cadre de la 32e journée de Pro League. Toujours en lutte pour le Top 4, synonyme de Champions Play-offs, le Club doit transformer la venue de la lanterne rouge en victoire.



>> Le match en direct audio



Le FCB continue d’alterner les hauts et les bas. Le départ de Scott Parker n’a pas permis de trouver de la régularité. Sous les ordres de Rik De Mil, les Brugeois ont enchaîné une victoire contre le Standard, une défaite à Courtrai et un succès à Malines. A trois matches de la fin, ils sont hors du top 4 avec deux unités de retard sur La Gantoise.



Le Club n’a donc plus son sort entre les mains et pour continuer à espérer accrocher les Champions Play-offs, il faut gagner pour ne rien regretter. Pour Seraing aussi la victoire est indispensable pour continuer à rêver à un maintien de plus en plus hypothétique. Une défaite et ce sera le retour à l'échelon inférieur...