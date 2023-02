Direct commenté et audio : Anderlecht – Saint-Trond 0-0 à la mi-temps, peu d'occasions à se mettre sous les dents

Anderlecht reçoit Saint-Trond lors de la 25e journée de Pro League. Et les Mauves ont la possibilité d’engranger une deuxième victoire de suite en championnat, une première depuis le mois d’août.

>>Ecoutez la rencontre en live sur Vivacité dès 16h00.

Quand on s’appelle Anderlecht et que l’on n’a gagné deux rencontres de suite en championnat qu’une seule fois cette saison, lors de la 3e et 4e journée, il y a de quoi se poser des questions.

Ce dimanche, les Mauves ont la possibilité d’enfin faire évoluer ce chiffre à deux. Mais pour cela, il faudra battre Saint-Trond. Ça tombe bien, les canaris sont l’une des victimes d’Anderlecht cette saison lorsque les Mauves avaient été battre Saint-Trond 0-3 sur son synthétique.

Pour Brian Riemer, il faudra donc reproduire cette prestation. Et aussi continuer à se battre pour le top 8 tout en réussissant enfin à prendre les trois points à domicile, ce qui serait une première depuis le 30 octobre. Si la défense mauve tient bon depuis 285 minutes, il faudra aussi penser à marquer.

En cas de victoire, Anderlecht reviendrait à un point de son adversaire au général et pourrait enfin entamer son opération top 8.