Direct commenté et audio : Anderlecht - Eupen, 2-1

Anderlecht retrouve la Pro League ce dimanche et accueille Eupen dans une rencontre capitale pour les Mauves au vu du contexte très compliqué.

Anderlecht doit se réveiller. Avec un partage jeudi et trois défaites lors des quatre derniers matches, les Mauves sont en pleine crise. Malgré le départ de Felice Mazzù, l’arrivée de Robin Veldman n’a pas (encore ?) provoqué un électrochoc clair.

Douzième avant cette journée, le Sporting accueille une autre équipe en plein doute : Eupen. Avec une victoire lors de leurs quatre derniers matches, les Pandas ont également changé d’entraîneur puisque Bernd Storck a été remercié le week-end passé. En attendant l’intronisation d’un nouveau T1, ses anciens assistants assurent l’intérim.

Largué au classement, Anderlecht a désespérément besoin de points, et vite. Pour ne pas se faire encore plus largué, mais surtout pour retrouver la confiance qui lui manque tant alors que la trêve pour la Coupe du monde approche. La rencontre sera à suivre en direct commenté sur notre site et en radio sur Vivacité dès 13h30.