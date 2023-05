Direct commenté Dortmund - Mayence : 0-2, les Borussen glacés par Mainz

Le Borussia Dortmund reçoit Mayence dans le cadre de la 34e et dernière journée de Bundesliga. Le BVB sait qu'en cas de victoire il décrochera le 9e titre de son histoire, son premier depuis ... 2012.



Avec deux points d'avance sur le Bayern, l'exploit est à portée de main pour Eden Terzic et ses hommes. Et c'est un exploit gigantesque qui leur tend les bras : mettre fin à dix ans d'hégémonie munichoise sur la Bundesliga.



Les Bavarois, surpris à domicile par RB Leipzig, le week-end dernier a ouvert la porte. Le BVB en a profité pour reprendre la tête mais il faut conclure. Les Borussen ont troqué le statut d'outsiders pour celui de favoris. Et il récupère la pression qui va avec.



Poussés par le Mur Jaune et tout le Signal Iduna Park, les Schwarz-Gelben peuvent s'appuyer sur leur impressionnant bilan à domicile : 14 victoires, 1 partage et une seule défaite (en août dernier contre le Werder). Le tout avec une moyenne de plus de 3 buts par match. Des chiffres qui doivent donner confiance.