Direct commenté d'Anderlecht-Charleroi : 0-0, Patron s'interpose devant Ashimeru et Silva

La Pro League reprend ses droits ce week-end avec la 10e journée. À l’affiche : un duel des Sporting entre Anderlecht et Charleroi. Cette rencontre est à suivre en direct commenté ce dimanche à 13h30.

Les deux Sporting, 8e et 10e, vivent une saison particulièrement compliquée. Anderlecht, passé tout près de la crise, est parvenu à mettre fin à une série catastrophique de 1 point sur 12 en s’imposant largement face à Courtrai (4-1) juste avant la trêve internationale. Un succès qui a permis à Felice Mazzu, entraîneur des Mauves, de respirer un peu alors que la pression était de plus en plus forte sur ses épaules.

Dimanche, l’entraîneur de 56 ans retrouve ses anciennes couleurs (2013-2019). Désormais entraînés par Edward Still, les Carolos connaissent de gros problèmes défensifs (6 buts encaissés lors des deux dernières rencontres). Face à Westerlo, dans le cadre de la 9e journée de championnat, les Zèbres, peu inspirés, se sont inclinés 2-3 et pointent actuellement à la dixième place au classement.

La victoire est donc impérative pour les deux formations si elles veulent rester au contact du top 4.