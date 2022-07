Direct commenté : Community Shield, Liverpool - Man City : 2-1, Salah redonne l'avance sur penalty

La saison 2021-2022 restera comme l'un des points d'orgue de la rivalité entre Liverpool et Manchester City. Au terme d'un coude à coude haletant durant toute la saison de Premier League, Man City a soufflé le titre à son opposant liverpuldien. Lequel s'est consolé en remportant la FA Cup, en battant City lors des demi-finales. La Super Coupe anglaise, nommée Community Shield depuis 2002, verra donc une première opposition dans le duel Jurgen Klopp - Pep Guardiola. Côté Citizen, on a recruté la superstar Erling Haaland, histoire de pallier l'absence d'un neuf d'envergure depuis le déclin puis le départ de Sergio Agüero. Liverpool a enregistré le départ de son attaquant vedette Sadio Mané, parti au Bayern Munich, et compte bien sur Darwin Nuñez, arrivé de Benfica, pour le suppléer.