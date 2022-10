Direct commenté : Chelsea – Manchester United, blessé, Varane quitte le terrain la tête basse (0-0)

La 13e journée de Premier League offre un duel entre Chelsea et Manchester United ce samedi. Une confrontation qui au-delà du prestige inhérent à la renommée des clubs revêt un caractère important dans la course aux places qualificatives pour la Champions League. Chelsea, 4e avec 20 points, accueille son rival, 5e à un point. Cette semaine, les Londoniens ont partagé face à Brentford (0-0) alors que United a battu Tottenham (2-0). Le coup d’envoi est prévu à 18h30 et la rencontre est à suivre en direct commenté.

À Chelsea, Graham Potter fait confiance à Sterling et Aubameyang pour animer son attaque. De son côté, Erik Ten Hag n’opère qu’un changement par rapport à l’équipe victorieuse de Tottenham. Le brésilien Fred cède sa place au milieu de terrain à Christian Eriksen.