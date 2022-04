Direct commenté Chelsea – Arsenal : 2-2, les buts pleuvent à Londres, Lukaku titulaire

Arsenal avait repris du poil de le bête début 2022 et était remonté dans le top 4, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. Mais au moment d’affronter Chelsea, les Gunners sont dans le dur et viennent d’enchaîner trois défaites à Crystal Palace (3-0), contre Brighton (1-2) et à Southampton (1-0).

Les trois rencontres qui devaient leur permettre d’accentuer leur avantage sur leurs poursuivants se sont transformés en matchs pièges qui les ont renvoyés à la sixième place.

Chelsea est, lui, solidement accroché à sa troisième place et même s’ils se sont fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions par le Real Madrid, les hommes de Thomas Tuchel se sont qualifiés ce week-end pour la finale de la FA Cup et sont donc dans une meilleure spirale que leur adversaire du soir.

La confiance semble donc être dans le clan des Blues au moment d’attaquer ce derby londonien qui pourrait s’avérer décisif dans la course à la Ligue des Champions. A l’aller, Chelsea s’était imposé 0-2 à l’Emirates Stadium avec un but de Romelu Lukaku.