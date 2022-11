Direct commenté : Charleroi peut-il réussir un nouvel exploit à Genk ? 2-0, doublé d'Onuachu

Charleroi se déplace à Genk pour l’ouverture de la 16e journée de Pro League ce vendredi et espère réaliser un exploit retentissant.

Une semaine après avoir battu l’Antwerp à domicile, Charleroi peut-il le refaire ? Pour la première rencontre depuis le départ d’Edward Still, les Zèbres avaient frappé un grand coup en effaçant le Great Old (1-0). Une semaine après le deuxième à domicile, Charleroi va, cette fois, affronter le premier en déplacement. La tâche sera d’autant plus ardue.

En effet, si le club au matricule un restait sur un triste bilan d’une victoire en trois matches, que dire de Genk. Le leader du classement n’a plus perdu depuis la première journée et reste sur huit victoires consécutives. Déjà champion d’automne et sans compétition européenne, le club limbourgeois ressemble à un vrai rouleau compresseur, bien aidé par le retour en forme de Paul Onuachu. La patte de Wouter Vrancken prend parfaitement et fait de Genk le leader incontesté de la Pro League. À la Cegeka Arena, Charleroi devra donc réaliser une très grande performance pour ne pas retourner dans le Hainaut les mains vides.