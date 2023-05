Direct commenté Champions League, Real Madrid – Manchester City : 1-0, Vinicius inscrit un but sublime

Cette rencontre commence de façon assez attendue, le Real défend bien, et City fait le jeu. La possession, les occasions, la créativité, tout est en faveur des Cityzens, mais les hôtes de la rencontre gèrent assez tranquillement la situation.

Petit à petit, les contres deviennent de plus en plus fréquents pour les Madrilènes. À la 25e minute, Ruben Dias sauve les siens alors que Vinicius envoyait un régal de passe en direction de Karim Benzema, dans le petit rectangle. Cette action avait le mérite de réveiller le Bernabeu.

Un stade qui va pouvoir commencer à vibrer. City reste dominant, mais le Real s’installe de plus en plus dans le rectangle adverse et les occasions se multiplient. La rencontre semble s’équilibrer un peu autour de la demi-heure de jeu.

Et cette éclaircie dans le jeu des Madrilènes se concrétise assez rapidement. Le Real combine, Camavinga et Modric font la différence avec un " une-deux " judicieux, le Français place idéalement Vinicus qui décoche une sublime frappe. Le Brésilien inscrit son septième but de la saison en C1 et fait monter la température dans ce Santiago Bernabeu, c’est 1-0 après 36 minutes de jeu.

Des petites tensions apparaissent en fin de première période avec Grealish et Carvajal au coeur de tout cela. Des provocations un peu inutiles dans pareille rencontre.

La première mi-temps se clôt sur ce score. Avantage aux Merengue, donc, qui se sont montrés efficaces alors que c’est justement cette finition qui a fait défaut du côté mancunien. 1-0, l’unique but de cette période spectaculaire a été inscrit par Vinicius, et quel but !