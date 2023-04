Direct commenté - Champions League : Manchester City - Bayern Munich, 1-0, une frappe lointaine de Rodri place les Cityzens aux commandes

C’est le premier choc des quarts de finale de la Ligue des Champions. Mardi, Manchester City accueille le Bayern Munich dans son antre de l’Etihad Stadium à l’occasion du match aller. Cette rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 21 heures.

Le choc City – Bayern marquera les retrouvailles entre Pep Guardiola et le club allemand, que l’Espagnol avait entraîné de 2013 à 2016. Guardiola n’était pas parvenu à soulever la Coupe aux grandes oreilles avec le club bavarois et il n’y est pas non plus parvenu avec les Cityzens.

Face à la machine bavaroise, désormais entraînée par Thomas Tuchel après le surprenant départ de Julian Nagelsmann, Guardiola s’appuiera évidemment sur Kevin De Bruyne, toujours la manœuvre du côté de City, et sa machine à buts Erling Haaland. Blessé à l’aine avant la trêve internationale, le Norvégien a fêté son retour sur les pelouses de Premier League par un doublé à Southampton (1-4).

C'est sans Eric Maxim Choupo-Moting que le Bayern Munich s’est envolé pour Manchester. L’attaquant de 34 ans, buteur face au PSG en huitièmes de finale, est blessé au genou. L’absence du Camerounais devrait valoir à Sadio Mané, qui a eu 31 ans lundi, une place dans le onze de base du Bayern face aux troupes de Guardiola. Lucas Hernandez a de son côté repris les entraînements avec ballon. Le défenseur français de 27 ans était écarté des terrains depuis qu’il s’était déchiré le ligament croisé du genou droit fin novembre lors du Mondial 2022.

La route de la finale, prévue le 10 juin à Istanbul, sera tout sauf une promenade de santé pour le vainqueur de ce choc, qui retrouvera en demi-finales le vainqueur de Real Madrid – Chelsea, l’affiche de mercredi.