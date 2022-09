Eden Hazard, buteur et passeur, permet au Real Madrid de s’imposer au Celtic

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que le Real Madrid, tenant du titre, subit sur la pelouse d’un Celtic Park surchauffé (Thibaut Courtois a notamment été sauvé par son poteau), Karim Benzema, joueur de l’année UEFA, est contraint à quitter la pelouse. Touché au genou, l’international tricolore est incapable de poursuivre la rencontre et cède sa place à Eden Hazard à la demi-heure. Le Diable Rouge ne rêve pas. C’est bien lui qui est appelé par Carlo Ancelotti pour monter sur le terrain.

À peine dix minutes après être entré en jeu, Hazard a le but du 0-1 dans les pieds mais le Belge manque sa frappe un peu maladroitement. Dans la foulée, il offre un superbe ballon à Vinicius qui lui non plus n’arrive pas à conclure (43').

Le virevoltant brésilien se rachète néanmoins en seconde période. Sur le côté droit, Valverde s’appuie sur Hazard, placé comme faux numéro neuf ce soir, et distille un excellent centre pour "Vini" qui trompe facilement l’ancien portier de Manchester City Joe Hart (0-1, 56').

Quatre petites minutes plus tard, c’est au tour de Modric, l’éternel maestro croate de trouver le chemin des filets après un joli travail d’Eden Hazard, qui n’avait plus délivré de passe décisive depuis le 5 janvier dernier. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Hazard le passeur s’est ensuite transformé en buteur ! Bien servi par Carvajal dans le petit rectangle, le capitaine des Diables, malchanceux depuis de nombreux mois, ne se loupe pas et enfonce le clou pour le Real Madrid (0-3, 77').

Après avoir manqué un penalty en début de saison, Eden Hazard a cette fois pleinement saisi sa chance.