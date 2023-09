Direct commenté : Burnley – Tottenham, les hommes de Kompany toujours en quête de leur premier point

Ils le savaient et cela se confirme, la Premier League est un championnat très compliqué qui demande une période d’adaptation. Après trois rencontres, Burnley et Vincent Kompany sont toujours en quête de leur premier point dans l’élite du football anglais. Et ils auront fort à faire face à leur prochain adversaire ce samedi puisque c’est Tottenham qui se dresse sur leur route. Les Spurs qui semblent déjà avoir trouvé leur rythme de croisière avec un bilan de sept points sur neuf en ce début de saison.

La tâche s’annonce ardue pour Burnley, mais il suffira sans doute d’un déclic pour les lancer définitivement dans le grand bain.

La rencontre est à suivre dès 16h en direct commenté.