Direct commenté : Bayern Munich - Manchester City, Haaland manque un penalty! (0-0)

Ce mercredi, le Bayern Munich reçoit Manchester City pour le quart de final retour de la Ligue des Champions. Vainqueur 3-0 au match aller, City est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales. Mais il ne faut jamais enterrer l’ogre bavarois.

Après la défaite au match aller, le Bayern Munich peut-il faire trembler Manchester City ? Il faudra en tout cas faire beaucoup mieux qu’au match aller et qu’en championnat ce week-end. Car le Bayern a été tenu en échec par Hoffenheim (1-1) et manque une "grande occasion de créer pour nous et pour nos supporters une ambiance", avant d’affronter Manchester City en Ligue des champions, explique Thomas Tuchel.

En cinq matches, le Bayern de Tuchel s’est imposé à deux reprises (contre Dortmund 4-2 et à Fribourg 1-0), pour deux défaites (à Manchester City 3-0 en Ligue des champions et contre Fribourg 2-1 en Coupe) et un match nul. Bref, l’arrivée de l’entraîneur allemande n’est pour le moment pas la réussite voulue par la direction.

Pour City par contre, tout roule. À l’Etihad Stadium, Manchester City a enregistré une dixième victoire de rang, contre Leicester (3-1), avec une passe décisive de De Bruyne pour l’insatiable Haaland, auteur d’un doublé. Bref, les hommes de Pep Guardiola sont prêts. Réponse sur le qualifié en fin de soirée.