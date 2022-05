Direct Commenté + audio : 0-4, Anderlecht enfonce l'Antwerp, triplé d'Amuzu

>>> Suivez la rencontre en direct radio : http://www.rtbf.be/radio/liveradio/vivacite

La 3e journée des Champions Play-offs a lieu dimanche. A 13h30 le choc au sommet opposera l’Union-Saint-Gilloise au Club de Bruges. A 18h30, l’Antwerp recevra Anderlecht.

On le sait, le titre se jouera entre l’Union et Bruges. Pour Anderlecht et l’Antwerp, la mission sera d’éviter les barrages, cela veut dire éviter la 4e place des Champions play-offs.

Pour les deux clubs, qui comptent 33 unités, la semaine sera cruciale, d’autant plus que jeudi on remet le couvert, les Bruxellois accueilleront les Anversois pour le match retour de cette mini-compétition. Pour l’instant l’Antwerp est 4e et Anderlecht 3e. Une 3e place qui est synonyme de qualification directe pour la Conference League.