Direct commenté : Arsenal - Manchester City, les deux équipes se neutralisent, Doku monte au jeu (0-0)

La Premier League va vibrer ce dimanche avec un choc entre Arsenal, troisième, et Manchester City, premier. Pour les deux formations, c’est l’occasion de frapper un grand coup psychologique.

Si Manchester City est encore en tête, elle a vu son avance diminuer la semaine dernière après sa défaite à Wolverhampton qui a été suivie par une élimination en Coupe de la Ligue. Mais l’équipe de Pep Guardiola s’est rassurée en Ligue des champions en s’imposant à Leipzig (1-3). En plus de Kevin De Bruyne, toujours blessé, le technicien devra aussi se passer de Rodri, suspendu. Guardiola a aussi confirmé que John Stones ne serait pas non plus de la partie.

En face, Arsenal revenait bien mais la défaite à Lens mardi (2-1) pourrait faire mal dans la tête, d’autant que Bukayo Saka s’est blessé et est très incertain pour le choc tant attendu alors que Gabriel Martinelli pourrait effectuer son retour. Leandro Trossard pourrait bien en profiter pour enchaîner une deuxième titularisation de suite.

Cette saison, les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la Community Shield, une rencontre qui a tourné à l’avantage des Gunners qui ont émergé aux penaltys. Avant cela, City avait remporté ses huit derniers matches face aux Gunners.