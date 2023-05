Direct commenté - Antwerp – Union Saint-Gilloise : 0-0, grosses surprises côté unioniste, Teuma absent, Boniface sur le banc

C’est le match immanquable du week-end. Dimanche, sur le coup de 13h30, l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise s’affrontent en "finale du championnat de Belgique". La rencontre entre le leader anversois et son dauphin unioniste est à suivre en direct audio et commenté dès 13h30. En cas de victoire, le Great Old pourrait remporter un 5e titre de champion.

Avant de se rencontrer au Bosuil, l’Antwerp et l’Union sont à égalité de points (45) en tête du championnat. L’Antwerp est avantagé par le demi-point qui ne lui a pas été donné à la fin de la phase régulière, ayant terminé avec un nombre de points pair (72) alors que Genk et l’Union avaient chacun bénéficié d’un arrondissement au demi-point supérieur, voyant leur total passer de 75 points à 38 au début des Champions Play-offs.

Une victoire sur son terrain face au 2e suffirait donc au Matricule N.1 pour remporter un 5e titre de champion, le premier depuis 1957, et de réaliser le doublé après la victoire en finale de Coupe le 30 avril dernier.

L’Union, qui s’était inclinée à l’aller (0-2), reste toutefois la meilleure équipe en déplacement cette saison et devrait vouloir jouer les trouble-fêtes : une victoire à Anvers et un point la semaine suivante contre Bruges permettraient à l’USG de décrocher un 12e titre de champion.

Le suspense est à son comble.