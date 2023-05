Direct commenté : Antwerp – Bruges, Janssen réduit l'écart pour les Anversois (1-2)

Grâce à sa victoire face à Genk, l’Antwerp a pris la tête du championnat dans les Champions Play-offs. A quatre journées de la fin, les Anversois ont le vent en poupe et semblent filer vers le titre après avoir remporté la Coupe de Belgique. Pour confirmer son statut de leader, le Great Old devra s’imposer face à Bruges ce dimanche.

Battus 3-1 à Genk et 1-2 par l’Union, les Brugeois n’ont pas encore pris le moindre point dans les play-offs et pointent à 12 unités de l’Anterwp alors qu’il ne reste plus que 12 points à prendre. Les Brugeois ne seront pas champions mais doivent se battre pour leur place en Europe et seront donc les arbitres de la course au titre.

Durant la phase classique, les deux rencontres s’étaient soldées par un partage, 0-0 en terres anversoises et 2-2 à Bruges. File-t-on droit vers un troisième partage, la réponse dimanche dès 13h30.