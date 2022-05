Direct commenté, Anderlecht - Antwerp : 1-0, Sergio Gomez ouvre la marque sur penalty

Quatre jours après le premier acte, Anderlecht et l’Antwerp se retrouvent pour la deuxième manche de leur duel pour la troisième place. En cas de victoire, les Mauves valideront leur place sur le podium.



> Le match en direct audio



Le premier affrontement a tourné à la démonstration. Le Sporting, porté par un Francis Amuzu en feu, a balayé le Great Old pour reprendre la main dans la course à la troisième place. Un 0-4 bien tassé qui a certainement laissé des traces dans les rangs anversois.



Les dirigeants du matricule 1 attendront certainement une réaction de leurs joueurs. Outre l’orgueil, il reste l’espoir de terminer sur le podium et d’accrocher les barrages de la Conference League. Les Anderlechtois voudront eux mettre fin au suspense. En cas de succès, ils compteront 6 points d’avance à deux matches de la fin de la saison. Et comme l’Antwerp a bénéficié de l’arrondi, en cas d’égalité les Mauves termineront devant.