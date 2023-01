Direct commenté - AC Milan - Inter en Supercoupe d'Italie : 0-3, De Ketelaere et Origi montent, Lukaku sur le banc

L'AC Milan et l'Inter Milan, après leur intense mano a mano pour le scudetto la saison dernière, se disputent mercredi le premier trophée de la saison italienne, la Supercoupe, lors d'un derby disputé à Ryad, en Arabie saoudite.

Pour les Rossoneri, champions en titre, cette parenthèse arabe arrive à point nommé pour remobiliser les troupes après une reprise post-Mondial difficile, avec deux nuls décevants qui ont permis à Naples de s'échapper en tête de la Serie A, et une élimination surprise en huitième de Coupe d'Italie contre un Torino réduit à dix (1-0 a.p.).

Pour l'Inter Milan, tenante de la Coupe d'Italie et de la Supercoupe, le voyage à Ryad est l'occasion d'une belle revanche après avoir été devancée d'un souffle dans la course au scudetto 2022.

Véritable homme des finales, l'entraîneur nerazzurro Simone Inzaghi peut décrocher à 46 ans la Supercoupe pour la quatrième fois en quatre participations et rejoindre les recordmen Fabio Capello et Marcello Lippi. Inzaghi l'avait remportée deux fois avec la Lazio Rome (2017 et 2019) avant le succès de la saison dernière avec l'Inter.