Direct commenté – 8e étape de la Vuelta : l'écart stabilisé autour de quatre minutes

Après une septième étape de la Vuelta (remportée par l’Espagnol Jesus Herrada) sans histoire pour les favoris, place ce samedi à une 8e étape qui s’annonce dantesque entre La Pola Llaviana et Collau Fancuaya (145,5 kilomètres).

Le peloton va se mesurer aux vallons asturiens avec une étape casse-pattes qui propose cinq cols, dont celui de Collau Fancuaya et ses 10 km d’ascension, un sommet inédit sur la Vuelta et qui sera l’arrivée de cette 8e étape, à plus de 1.000 m d’altitude.

Remco Evenepoel, loin d’être inquiété vendredi et toujours en rouge, va devoir batailler face aux autres favoris pour garder son maillot de leader.

Cette huitième étape du Tour d’Espagne est à suivre en direct commenté dès 13h10.