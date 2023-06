Direct commenté, 2e étape du Tour de Suisse : une chance pour les sprinters ?

La deuxième étape du Tour de Suisse 2023 se dispute entre Bermünster et Nottwil. Stefan Küng, vainqueur du chrono inaugural, occupe la tête du classement général devant Remco Evenepoel et Wout van Aert.



"Cette étape devrait être promise aux sprinteurs. Toutefois, comme souvent en Suisse, le terrain n’est pas complètement plat", préviennent les organisateurs. Trois côtes de 3e catégorie sont répertoriées pour un total de 1890m de dénivelé positif.



En cas d’arrivée groupée, Tim Merlier, Arnaud Démare, Jordi Meeus, Kaden Groves ou Biniam Girmay auront des arguments à faire valoir. On peut évidemment ajouter Wout van Aert à cette liste s'il décide de se mêler à la lutte. Et même s’il ne tient pas la meilleure forme de sa carrière, Peter Sagan – vainqueur de 18 étapes – a souvent brillé en Suisse.