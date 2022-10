Direct audio et commenté – Zulte Waregem – Standard : 0-0, possession stérile pour les Liégeois, les occasions en contre pour Zulte

Ronny Deila continue d’imprimer sa griffe au Standard de Liège qui se déplace ce samedi chez la lanterne rouge Zulte Waregem. Attention cependant à ce déplacement pas si évident que ça pour les Rouches.

>> Suivez le match en direct radio sur Vivacité

Gagner face aux grands à domicile, le Standard sait le faire. Mais prendre des points à l’extérieur, qui plus est contre des équipes moins bien classées, voilà une bonne base de travail pour Ronny Deila et son équipe. D’autant plus que le Standard affrontera Eupen le match suivant, une équipe aussi en recherche de points.

Place donc ce samedi à l’examen grandeur nature face à l’équipe de Mbaye Leye qui reste sur un 6/9 sur ses trois derniers matches, dont une victoire à l’arraché face à Anderlecht il y a 15 jours.

"Nous allons rencontrer deux équipes qui espèrent désespérément engranger des points. Deux matches dans lesquels nous aurons l’étiquette de favori. Nous travaillons beaucoup là-dessus, ce type de match où nous devons gérer les attentes et la pression qui en découlent", a d’ailleurs expliqué le coach, convaincu que c’est là que le Standard doit encore aller chercher quelque chose.

Le coach du Standard est cette fois privé de Gilles Dewaele et de Marlon Fossey, blessés. Filippo Melegoni et Steven Alzate sont de retour dans le onze de départ, alors que Cihan Çanak glisse sur le banc.

Le Standard aura-t-il bien retenu la leçon de sa défaite face à un "petit" ? Réponse ce samedi en début de soirée.