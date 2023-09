Direct audio et commenté, Vuelta 2023, étape 9 : nouvelle bordure, Uijtdebroeks une minute derrière les favoris

Un col de première catégorie placé dans le premier tiers de course et une arrivée au sommet, la neuvième étape de cette Vuelta pourrait presque se résumer comme ça. Mais les routes espagnoles sont rarement plates et le peloton ne va donc pas cesser de monter et descendre.

Une étape éprouvante avant la première journée de repos du lendemain qui pourrait faire bouger le classement général. Le Puerto Casas de Marina la Perdiz sera un petit avant-goût pour les coureurs avant la montée finale vers l’Alto Caravaca de la Cruz qui sera le juge de paix de cette étape. Avec 5,5% de moyenne sur 8,2km, mais surtout des passages à plus de 15% dont les 500 derniers mètres, le terrain de jeu sera parfait pour les grimpeurs.

Nous vous proposons de suivre cette étape en DAB + et en direct commenté.