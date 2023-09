Direct audio et commenté - Vuelta 2023, étape 8 : Moniquet part en contre dans le groupe de tête

La huitième étape de la Vuelta a réservé un parcours assez copieux au peloton avec cinq ascensions répertoriées. Si l’arrivée ne se fera pas au sommet du Xorret de Catí, elle sera jugée seulement trois kilomètres plus loin après une petite descente. Il pourrait donc y avoir des écarts si les favoris décident de se faire la bagarre.

Les organismes pourraient être usés après sept jours et un nouveau parcours éprouvant proposé par les organisateurs sur cette huitième étape. D’autant plus que le Xorret de Catí offre des pourcentages vertigineux avec des passages à plus de 20% pour une moyenne de 11,4% sur les 3,9km de montée. Il faudra donc être explosif pour s’imposer sur cette huitième étape.

Nous vous proposons de suivre cette étape en DAB + et en direct dommenté.

