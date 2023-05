Portée par Teuma et Burgess, l’Union Saint-Gilloise gifle Genk et suit le train d’enfer de l’Antwerp

L’entrée de Yorbe Vertessen à l’heure de jeu faisait du bien à l’Union et sur un bon décalage du Belge, Victor Boniface était accroché par Muñoz dans la surface de réparation. M. Vergoote sanctionnait Boniface pour simulation mais le VAR intervenait et Teddy Teuma ne tremblait pas et transformait son septième penalty en autant de tentatives cette saison (2-0, 68e).

À la recherche de sa 2e clean-sheet sur les… 17 derniers matches de Pro League, l’Union se montrait solide et allait même inscrire un troisième but ! Sur un corner tiré par Teuma, Burgess se démarquait joliment et trompait Vandevoordt de la tête (3-0, 82e). Une réplique presque parfaite de l’ouverture du score qui assommait définitivement Genk.

Avec ces trois points, l’Union (44 points) suit le train d’enfer de l’Antwerp (45) et compromet les espoirs de Genk (41). Les deux équipes se retrouveront déjà dimanche prochain à la Ghelamco Arena pour une revanche qui aura des airs de dernière chance pour les Limbourgeois.