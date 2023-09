Direct audio et commenté, Union – Antwerp (1-1) : Vines égalise d’une frappe subtile

Tous les supporters unionistes doivent encore l’avoir en travers de la gorge. Personne n’a oublié cette fin de match bâclée contre Bruges qui offre le titre sur un plateau… à l’Antwerp.

Personne n’a oublié non plus, au Stade Marien, que l’Union n’a plus battu les Anversois depuis 3 matches. Leur dernière confrontation s’est, certes, terminée sur un partage mais, avant cela, le Great Old l’avait emporté à deux reprises (0-2 et 1-0).

Ce duel entre deux équipes, qui ont disputé un match européen en semaine, ressemble donc méchamment à une sérieuse revanche.

Les Saint-Gillois, bye le weekend dernier après le report de leur match contre Bruges, parviendront-ils à enrayer la spirale pour s’offrir le champion en titre ? La réponse en direct audio et commenté.

Le match en direct audio ici !