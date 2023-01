Direct audio et commenté - Standard – Eupen : 0-1, les Rouches cueillis à froid après 10 minutes

Le Standard reçoit Eupen ce vendredi en ouverture de la 23e journée de Pro League. Les Rouches veulent et doivent se relancer après la claque prise face à l’Antwerp dimanche dernier. Les Pandas quant à eux retrouvent la compétition après une semaine sans en raison de la neige. Leur rencontre face à Genk, prévue le 20 janvier a été reportée au 1er février.

Du côté du Standard, on souffle le chaud et le froid ces dernières semaines, avec pas mal d’occasions manquées de remonter au classement. La rencontre face aux Anversois dimanche, par contre, n’était vraiment pas bonne pour les Rouches qui ont connu un début de match catastrophique. Ronny Deila aura donc eu une semaine pour tenter de corriger le tir avant d’accueillir Eupen, un adversaire a priori plus abordable.

La rencontre est à suivre en direct commenté et en radio dès 20h45.