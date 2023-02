Direct audio et commenté : Standard - Courtrai, Wasinski ouvre le score, les Rouches menés (0-1)

Le Standard, contraint au partage par le Cercle Bruges samedi dernier (1-1), doit absolument renouer avec la victoire à Sclessin face à Courtrai, qui lutte pour son maintien, ce dimanche dans le cadre de la 25e journée de Pro League. Nous vous proposons de suivre cette rencontre en direct audio et commenté dès 18h30.

Ecoutez la rencontre en live sur Vivacité dès 18h30

Les Rouches entament leurs dix dernières rencontres de la phase classique avec l'envie de se qualifier pour les play-offs. Mais lesquels ? Le Club Bruges, 4e (41 points), ne compte que trois longueurs d'avance sur La Gantoise et le Standard (38 points), et derrière, les candidats au Top 8 ne s'avouent pas vaincus : le Cercle Bruges (34 points), mais aussi Anderlecht et OHL (31 points), veulent remonter dans le classement.

Et si les hommes de Ronny Deila doivent absolument s'imposer ce dimanche, c'est aussi parce que deux déplacements compliqués à Bruxelles les attendent : à l'Union Saint-Gilloise le 18/02, puis à Anderlecht le 26/02.

Prendre trois points face aux Kerels permettrait donc aux Liégeois, quasiment au complet, de se donner un peu d'air dans le Top 8 - et, pourquoi pas, de se rapprocher du Top 4 - avant leurs escapades bruxelloises...