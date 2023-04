Direct audio et commenté : Standard - Charleroi, Ohio ouvre la marque, Sclessin dans tous ses états, 1-0

Le Standard reçoit Charleroi dans le cadre de la 33e et avant dernière journée de Pro League. Souvent électrique ces dernières années, ce choc wallon est primordial pour la suite de la saison des deux équipes. Les Liégeois rêvent encore du Top 4 alors que les Carolos doivent valider leur place dans le Top 8.



>> Le match en direct audio



Les "Rouches" sont sixièmes au classement avec trois points de retard sur La Gantoise, qui détient actuellement le dernier ticket pour les Champions Play-offs. A deux journées de la fin, l’espoir est mince de doubler Gand et Bruges. Mais il est permis. A condition de ne plus rien laisser en route.



Pour les Zèbres, il faut assurer la 8e place, synonyme d’Europe Play-offs. Charleroi, qui recevra Genk le week-end prochain, est sous la menace immédiate d’Anderlecht. Les Mauves, encore engagés en Conference League, jouent face aux Limbourgeois puis contre Malines.



Du côté du Standard, Dewaele, Laursen et Ngoy sont absents. Zinckernagel est lui disponible. A Charleroi, Benbouali, Morioka, Boukamir et Van Cleemput sont forfaits. Tout comme Doké et Bager.