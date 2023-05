Direct audio et commenté, Standard - Cercle Bruges : Abu Francis enfonce les Rouches (0-3)

Même si les Europe play-offs (ou play-offs 2 si vous préférez) ont livré leur verdict majeur, à savoir le ticket européen récolté méritoirement par La Gantoise, on poursuit tout de même cette phase finale de la Pro League, le championnat de Belgique de football. Ce samedi soir, dès 20H45, le Standard de Liège accueille le Cercle Bruges.

>> Suivez Standard - CS Bruges en direct audio (sur Vivacité).

Une rencontre pour du beurre ? Oui et non. A égalité de points (trente) avec Westerlo et leur adversaire brugeois, les Liégeois doivent tout de même tenter de finir cette saison sur une bonne note. Le début des PO2 a été difficile, à savoir deux partages et deux défaites, il serait de bon ton de relever la tête. La situation reste compliquée au vu des discussions liées à Ronny Deila.

Lors de la sixième et dernière journée, le samedi 3 juin, le Standard ira à Gand tandis que le Cercle Bruges recevra Westerlo.