À dix pendant plus d’une demi-heure, Anderlecht ne convainc toujours pas mais s’impose à Saint-Trond

Après avoir ouvert le score, le Sporting d’Anderlecht a tenu bon ce dimanche face à Saint-Trond pour ramener trois points du Stayen, malgré l’exclusion d’Anders Dreyer en seconde période. Au terme de cette prestation poussive, les Mauves recollent à leur adversaire du jour, dont c’est la première défaite en trois matches de Pro League.

Tombeur du Standard et de Courtrai ces dernières semaines pour lancer sa campagne de Pro League, Saint-Trond accueillait ce dimanche Anderlecht sur son si piégeux synthétique du Stayen. Pour l’occasion, le coach Thorsten Fink alignait du classique. Seul changement notable par rapport au onze victorieux à Courtrai, la titularisation de Daiki Hashioka à la place de Frédéric Ananou. Du côté des Mauves, Brian Riemer n’opérait pas non plus un grand remaniement. Louis Patris, sur le banc face à l’Antwerp, retrouvait une place de titulaire en l’absence de Zeno Debast, ce qui décalait Killian Sardella dans l’axe.

Après un premier quart d’heure bien calme, la première occasion était trudonnaire. Fatih Kaya enroulait du droit et forçait Maxime Dupé à une superbe parade réflexe. Dans la foulée, sur une dangereuse perte de balle de Killian Sardella, Ryotaro Ito loupait l’ouverture du score (17e).

De leur côté, les Anderlechtois n’y arrivaient tout simplement pas et multipliaient les imprécisions techniques. La seule frappe cadrée mauve de cette première mi-temps, un envoi lointain écrasé d’Anders Dreyer à la demi-heure de jeu, n’inquiétait pas le gardien des Canaris Daniel Schmidt. Les deux équipes rentraient aux vestiaires au terme d'une première mi-temps terriblement insipide.

En seconde période, Francis Amuzu se mettait rapidement en évidence par un bon débordement sur son flanc gauche, mais sa frappe croisée était déviée en corner par Daniel Schmidt (51e). Le début de cinq minutes de folie. Patris, un peu chanceusement à la réception du coup de coin, plaçait au-dessus des cages. Dans la foulée, Anderlecht se procurait un bon coup franc sur le flanc droit. Francis Amuzu décalait astucieusement le ballon pour Anders Dreyer, qui adressait un centre parfait à Moussa N’Diaye, dont le coup de tête ne laissait aucune chance à Schmidt (0-1, 53e). Passeur décisif, Dreyer était ensuite auteur d’une vilaine semelle sur le talon d’Éric Bocat. Après consultation de la VAR, M. Visser renvoyait le Danois aux vestiaires (55e) alors que Bocat, blessé, était également contraint à sortir peu de temps après.

Malgré leur supériorité numérique, les Trudonnaires manquaient d’inspiration dans le dernier tiers. Aboubakar Koita était le seul à mettre Dupé à contribution (66e, 90e+5) et malgré sept minutes de temps additionnel, le marquoir n’évoluait plus.

Avec 6 points sur 9, les Mauves remontent provisoirement à la cinquième place de Pro League, juste derrière leurs adversaires du jour dont c’est la première défaite.