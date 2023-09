Direct audio et commenté - RWDM - Union, 2-2, fin de mi-temps complètement folle

Un derby entre le RWDM et l’Union, cela fait 50 ans qu’il n’y en a pas eu en D1. Ce jeudi, la rencontre entre les deux clubs bruxellois marquera la fin de l’attente pour les supporters des deux camps, même si l’horaire choisi (18h30) pour un match de semaine vient gâcher la fête. Mais les joueurs devront tout de même tout donner pour s’imposer pour éviter le chambrage adverse à leurs fans.

L’Union part sans doute favorite, elle qui occupe la quatrième place, à quatre petits points du leader gantois et qui sort d’une bonne victoire au Cercle après un bilan de 1/9 face à Malines, l’Antwerp et Genk. Mais en face, le RWDM va mieux. Après un début de saison compliqué, les Molenbeekois n’ont connu la défaite que lors d’un de leurs cinq derniers matchs et ont arraché un point le week-end dernier sur la pelouse de l’Antwerp grâce notamment à un grand Defourny qui a arrêté deux penaltys.

La rencontre sera à suivre en direct commenté et audio.