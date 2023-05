Direct audio et commenté - Giro 2023, 3e étape : un sprint pour costaud à Melfi

Après une arrivée au sprint sur la deuxième étape, le Giro reste dans les Abruzzes avec un parcours long de 216km entre Vasto et Melfi. Une étape à suivre dès 11h en direc commenté et 16h30 en direct radio.

Après une première partie d’étape sur des routes plates et rapides, le peloton va virer sur des routes plus sinueuses en atteignant les Monti del Vulture.

Il faudra être costaud pour s’imposer à Melfi après une fin de course un peu plus pentue. Après être passés par des pentes à 6/7%, les coureurs se dirigeront vers le centre de Melfi et la route s’élèvera à nouveau avant de redescendre vers la gare sur une route où l’on retrouvera des ronds points et des séparateurs.

Un dernier virage et le peloton se trouvera face à la dernière ligne droite cette troisième étape, longue de 350m avec une pente d’environ 5%. Il faudra donc être rapide et costaud pour lever les bras à Melfi.