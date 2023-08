Direct audio et commenté, Genk - Charleroi : 0-0 à la pause

Après avoir partagé dans les derniers instants face au Standard, Charleroi se déplace à Genk ce week-end pour poursuivre son calendrier chargé en ce début de saison. Avec deux points en trois matches, les Zèbres ont besoin de se lancer dans cette nouvelle saison de Pro League.

Dans le camp d’en face, on retrouve une équipe de Genk qui n’est pas non plus en pleine confiance. Malgré deux victoires en Pro League, les Limbourgeois sont passés complètement à côté de leur campagne européenne et ont été éliminés en qualification pour la Ligue des Champions et l’Europe League et sont donc retombés au dernier tour des barrages pour la Conference League. En championnat, les hommes de Wouter Vrancken ont également perdu leur seule rencontre à domicile, face à Eupen, et doivent donc redorer leur blason devant leurs supporters.

La rencontre est à suivre en direct audio et commenté dès 16h.