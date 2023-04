Direct audio et commenté - Genk- Anderlecht : 2-1, Ouattara donne l'avance aux Genkois juste avant le repos

Genk et Anderlecht s’affrontent ce dimanche dans le cadre de la 33e journée de Pro League. Un match capital pour les Mauves qui sont toujours dans la course aux PO2, mais aussi pour Genk, qui voit revenir l’Union Saint-Gilloise.

En perte de vitesse ces dernières semaines, Genk reçoit Anderlecht ce dimanche qui lutte pour la qualification aux PO2. Si les mauves ont joué jeudi et pourraient être fatigués de leur match européen, la victoire acquise devrait donner des ailes aux hommes de Brian Riemer.

D’autant plus que Genk doit se relever après la défaite le week-end passé 2-0 au Standard. Mais cette saison, Genk peut s’appuyer sur un bon ratio à domicile : en 16 rencontres, Genk a gagné 13 fois, fait un partage et subit deux défaites. D’ailleurs, sur les 15 dernières confrontations contre Anderlecht en Pro League, Genk n’a perdu que quatre fois face aux Mauves (9 victoires et 2 partages).

Quant à Anderlecht, il doit se contenter de sept victoires à l’extérieur, trois partages et six défaites cette saison. Le point positif? Les Mauves n’ont perdu qu’une fois lors des six dernières rencontres. De quoi leur donner des idées pour ce dimanche ? Réponse en fin d’après-midi.