Direct audio et commenté : FC Bruges – Antwerp, les Brugeois se créent les premières occasions (0-0)

Le FC Bruges accueille l’Antwerp ce dimanche dans le cadre de la quatrième journée des Champions Play-offs de Pro League. Une rencontre à suivre en direct audio sur le canal Dab + VivaSport et en direct commenté.



> Le match en direct audio



Hors du coup dans ce mini championnat à trois, le Club peut-il mettre fin à l’impressionnante série du leader ? C’est la question que tout le monde se pose et c’est tout l’enjeu de ce match. Pour l’Antwerp mais aussi pour l’Union et Genk qui s’affrontent plus tard dans l’après-midi.



Trois victoires en trois matches pour les Anversois, trois défaites sur le même laps de temps pour les Brugeois, sur papier la différence entre les deux formations est grande. Pourtant, elle est apparue beaucoup moins importante sur la pelouse du Bosuil. Et sans un rush final étourdissant, le Great Old aurait perdu des plumes le week-end dernier.



Les "Blauw en Zwart" sont déjà assurés de perdre leur titre, mais ils peuvent encore jouer les arbitres dans la course à leur succession.