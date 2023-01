Direct audio et commenté, FC Bruges - Anderlecht : 0-0, les opportunités sont brugeoises

Le choc entre Bruges et Anderlecht fait partie des grands classiques du football belge. Un Topper souvent rempli d’intensité, d’engagement et d’enjeu.

Et pourtant, cette saison ne réussit pas vraiment aux deux puissances de notre championnat… du moins sur la scène locale. Car si les deux équipes ont passé l’hiver européen, elles peinent à trouver un rythme de croisière en Pro League. En témoigne cette décevante quatrième place brugeoise et l’inquiétante onzième place mauve.

Suivez la rencontre en direct audio

Les deux équipes ont également changé d’entraîneur en ce début d’année 2023 : exit donc Carl Hoefkens et Felice Mazzu, qui laissent leur place sur le banc à Scott Parker et Brian Riemer.

Les deux coachs auront en tout cas à cœur de disputer et remporter leur premier gros match dans notre championnat. Côté bruxellois, on tentera également d’effacer la défaite du match aller au Lotto Park. Un Topper qui relancera une des deux équipes… et enfoncera l’autre ?