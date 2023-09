Direct audio et commenté : Eupen – Anderlecht, Dreyer ouvre le score (0-1)

Mais ça tombe bien, le déplacement au Kehrweg la saison passée s’était soldé par une victoire 1-0 (but de Raman à la 50e). D’autant plus qu’Anderlecht a pris le dessus sur Eupen ces derniers temps. Il reste invaincu lors de ses quatre derniers matches de Pro League (3V et 1N). Eupen est à la recherche de sa première victoire en championnat face aux Mauves depuis janvier 2021.

Ces trois points feraient du bien à Anderlecht qui retrouverait donc le chemin de la victoire avant d’accueillir Malines et de se déplacer au Standard lors du début octobre.